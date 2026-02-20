Shengelia: "Ganar la Copa es un sueño y más en un lugar tan especial para mí" / FC BARCELONA

Shengelia: "Ganar la Copa es un sueño y más en un lugar tan especial para mí"

Toko Shengelia afronta la Copa del Rey con ambición y un componente emocional añadido. El georgiano vuelve a Valencia, la ciudad donde debutó en la ACB con apenas 17 años, el 8 de febrero de 2009, con el Valencia Basket. “Es un lugar especial para mí. Allí viví mis mejores años de juventud, el club me dio oportunidades y conservo amistades. Siempre es un día especial cuando vuelvo”, explica.