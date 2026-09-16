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Bartina Koeman Boddeveld, esposa de Ronald Koeman, ha fallecido este martes 15 de septiembre a los 65 años
Bartina Koeman Boddeveld, esposa de Ronald Koeman, falleció este martes 15 de septiembre a los 65 años, según comunicó la familia del exfutbolista y exentrenador del Barça. La noticia fue adelantada por 'Mundo Deportivo'. Koeman confirmó posteriormente el fallecimiento de su esposa a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía de ambos. Más información