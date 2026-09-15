David Bernabeu

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El postFlick de Bernabéu y Helena Condis: “Flick apoya a Lamine, pero prefiere la prudencia”

David Bernabéu analiza las palabras de Hansi Flick sobre Lamine Yamal y su candidatura al Balón de Oro. El técnico azulgrana respalda la ambición del joven futbolista, aunque preferiría que no hablara tanto del premio y apuesta por la prudencia. Para Bernabéu, Lamine merece estar entre los grandes candidatos tras su temporada y sus éxitos con el Barça y la selección.