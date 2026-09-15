El nuevo Spotify Camp Nou tendrá su gran reválida con la final de la Champions 2029 / EFE

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El nuevo Spotify Camp Nou tendrá su gran reválida con la final de la Champions 2029

El nuevo Spotify Camp Nou, que aun se encuentra en fase de remodelación, tendrá su gran reválida con la organización de la final de la Liga de Campeones de 2029, cuando sus 104.600 localidades albergarán por tercera vez en su historia una final de la máxima competición continental de clubes. El camino habrá sido largo. La UEFA ha elegido al coliseo azulgrana por delante de Wembley, al que en aquella temporada será el estadio más moderno y con más capacidad en Europa, después de una profunda remodelación.