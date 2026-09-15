Joan Laporta celebró la cautelar concedida al Rayo y defendió que Lamine Yamal pueda reivindicarse para el Balón de Oro / EL CHIRINGUITOTV

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Joan Laporta celebró la cautelar concedida al Rayo y defendió que Lamine Yamal pueda reivindicarse para el Balón de Oro

Joan Laporta aprovechó su última intervención pública para lanzar hasta tres mensajes con evidente destinatario madridista. El presidente del FC Barcelona habló de la situación del Rayo Vallecano, de la decisión de Rodri de apostar por el Barça y de la carrera por el Balón de Oro, donde defendió que Lamine Yamal pueda reivindicarse después de que otros candidatos, como Kylian Mbappé, hayan hecho lo mismo. Más información