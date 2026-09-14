Lamine Yamal entrevistado en Universo Valdano de MovistarPlus / MOVISTAR PLUS+

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Lamine Yamal en Universo Valdano: "Creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".

Movistar+ ha compartido en sus redes un avance de la entrevista a Lamine Yamal en Universo Valdano que se emitirá el viernes 18 a las 21:00 en MovistarPlus. En el avance publicado el astro de Rocafonda, no se corta al hablar del futuro Balón de Oro: "Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo". Más información