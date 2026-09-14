Gabriel Jesus: “Siempre tuve la ilusión de estar un día en el Barça” / SPORT

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Gabriel Jesus: “Siempre tuve la ilusión de estar un día en el Barça”

Gabriel Jesus habla con SPORT sobre su llegada al FC Barcelona, una oportunidad que llevaba años esperando. El delantero brasileño recuerda cómo recibió la llamada de su agente, explica por qué en su día eligió fichar por el Manchester City y reconoce que siempre tuvo la ilusión de vestir de azulgrana. En la entrevista, también analiza su adaptación al equipo de Hansi Flick, su competencia en la posición de delantero, su relación con Raphinha y su opinión sobre Lamine Yamal, a quien ve con opciones de ganar el Balón de Oro. Además, habla de su sueño de conquistar la Champions con el Barça, su admiración por la historia del club y cómo está viviendo sus primeros días en Barcelona. Más información