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Rafa Yuste: “Hacía muchísimos años que no veía un jugador como Lamine”

Rafa Yuste: “Hacía muchísimos años que no veía un jugador como Lamine”

Ivan San Antonio

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Rafa Yuste: “Hacía muchísimos años que no veía un jugador como Lamine”

Ivan San Antonio

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Rafa Yuste se mostró contundente al hablar del Balón de Oro y defendió que Lamine Yamal es “absolutamente merecedor” del premio. El vicepresidente del Barça destacó su talento, su personalidad y la ilusión que genera entre los aficionados de todo el mundo. Además, Yuste habló sobre el inicio de Liga ante el Levante y aseguró que el Barça afronta el partido con la ilusión y la obligación de seguir sumando. Más información

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