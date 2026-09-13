Pau Cubarsí: "No debíamos bajar los brazos sino ir a por más" / @esport3

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Pau Cubarsí: "No debíamos bajar los brazos sino ir a por más"

Pau Cubarsí, jugador del FC Barcelona, atendió a los medios tras la victoria en el Ciutat de Valencia contra el Levante UD. El defensa blaugrana recalcó la necesidad de mejorar del equipo y seguir con el buen trabajo que se está haciendo durante este inicio de temporada, en el que el conjunto culé no ha sido batido por ningún equipo. "Tenemos que intentar no desconectarnos del equipo aunque esté casi acabado", puntualizó. Más información