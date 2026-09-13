Secciones

Es noticia
Levante BarcelonaEspaña AlemaniaCarrera F1Vuelta a España hoyClasificación Vuelta a EspañaEtapa 21 Vuelta a EspañaCarrera MotoGPMarc MárquezFernando AlonsoVecinos MadringPichichi LaLigaBernabéuArda GulerPerico InduráinGerard PiquéGemma MengualGonzalo BernardosLuis de la FuenteAlberto Lledó AlcarazMaldiniMatías PratsMadre Rafa NadalEster ExpósitoOutdoor
instagramlinkedin
Pau Cubarsí: "No debíamos bajar los brazos sino ir a por más"

Pau Cubarsí: "No debíamos bajar los brazos sino ir a por más"

Pau Cubarsí: "No debíamos bajar los brazos sino ir a por más" / @esport3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pau Cubarsí: "No debíamos bajar los brazos sino ir a por más"

@esport3

RRSS WhatsAppCopiar URL

Pau Cubarsí, jugador del FC Barcelona, atendió a los medios tras la victoria en el Ciutat de Valencia contra el Levante UD. El defensa blaugrana recalcó la necesidad de mejorar del equipo y seguir con el buen trabajo que se está haciendo durante este inicio de temporada, en el que el conjunto culé no ha sido batido por ningún equipo. "Tenemos que intentar no desconectarnos del equipo aunque esté casi acabado", puntualizó. Más información

TEMAS