Lamine Yamal

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Lamine e Inés amplían la familia con dos Golden Retriever

Lamine Yamal e Inés García siguen disfrutando de un gran momento y ahora han dado un nuevo paso en su vida personal. La pareja ha acogido a dos cachorros de Golden Retriever, que ya forman parte de su familia. Ambos viajaron hasta Sant Joan de les Abadesses, en el Ripollès (Girona), para recoger a los dos perros. Inés compartió una imagen de los nuevos miembros de la casa con el mensaje “Oficialmente”, mientras Lamine también mostró a los cachorros en sus redes sociales. Más información