Jordi Gil

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Barça prepara la renovación de Raphinha y blinda a Hamza Abdelkarim

El Barça ya trabaja en la renovación de Raphinha. El brasileño termina contrato en 2028, pero el club azulgrana quiere ampliar su vínculo uno o dos años más. A sus 29 años, el capitán y líder del equipo se ha ganado la confianza del club. Deco, que sigue trabajando después del cierre del mercado de verano, también ha cerrado la renovación del joven Abdelkarim, que ampliará su contrato hasta 2030 con una cláusula de 150 millones de euros. El Barça continúa así asegurando el futuro de piezas importantes de su proyecto.