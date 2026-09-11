Joan Laporta reivindica los valores del Barça en la Diada / David Bernabeu

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Joan Laporta reivindica los valores del Barça en la Diada

La participación del FC Barcelona en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova terminó con un discurso institucional del presidente Laporta en el que reivindicó el compromiso histórico del club con Catalunya: “Somos un club comprometido con la democracia, la cultura, la lengua y las libertades de una Catalunya abierta al mundo. En la defensa de esos valores, siempre encontraréis al Barça”.

El presidente cerró su intervención con un “Visca el Barça y visca Catalunya”.