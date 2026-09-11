Joan Laporta: "Debemos tocar con los pies en el suelo. Esto no ha hecho más que empezar" / David Bernabeu

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Joan Laporta: "Debemos tocar con los pies en el suelo. Esto no ha hecho más que empezar"

Joan Laporta atiende a los medios camino de la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada Nacional de Catalunya.El presidente del FC Barcelona celebra el gran inicio de temporada, pero pide mantener “los pies en el suelo” y destaca el compromiso que está mostrando el equipo: “Para ganar hay que correr”.Laporta recupera precisamente una de las frases de Lamine Yamal y elogia la madurez del joven azulgrana: “Tiene mucho mérito que lo diga Lamine con 19 años”. El presidente reconoce que esperaba un comienzo así después de la confección de la plantilla y destaca la profundidad del equipo: “Tenemos dos buenos equipos, los que juegan y los que juegan menos. Todos tienen que estar alerta”. Y Laporta no oculta la ambición del Barça para esta temporada: “Somos candidatos a ganar títulos. Nos hemos fijado el objetivo de ganar Liga, Copa, Supercopa y Champions”. La competición europea vuelve a aparecer como el gran sueño: “Todos tenemos una especial ilusión por ganar la Champions y vamos a trabajar para conseguirlo”. Más información