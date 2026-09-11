El Barça se pone rápidamente las pilas con el objetivo de continuar con la racha / FC BARCELONA

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El Barça se pone rápidamente las pilas con el objetivo de continuar con la racha

El FC Barcelona regresó a los entrenamientos después del día de descanso concedido por Hansi Flick tras la goleada frente al Feyenoord. El equipo se puso rápidamente las pilas con el objetivo de continuar con la racha y conseguir la quinta victoria consecutiva en la Liga completando un pleno de 15 puntos sobre los 15 posibles. Hansi Flick pudo trabajar con toda la plantilla, a excepción de Frenkie de Jong que continúa con su proceso de recuperación de sus problemas en la rodilla, y Roony, quien está lesionado de larga duración. Más información