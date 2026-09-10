Rodri recorrió 11,3 kilómetros en los 83 minutos que jugó ante el Feyenoord / Jordi Gil

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Rodri recorrió 11,3 kilómetros en los 83 minutos que jugó ante el Feyenoord

Los registros de Rodri en el último partido de la Champions League frente al Feyenoord demuestran que su puesta a punto ha sido la adecuada. Rodri recorrió 11,3 kilómetros en 83 minutos, según los datos oficiales de la UEFA. La misma distancia que Jules Koundé con el partido entero y solo superado por Joao Cancelo con 11,6 km, pero también con los 90 minutos disputados por el portugués. Más información