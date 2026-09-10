Jota Jordi en El Chiringuito: ""Hay una promesa del Barça directamente a Julián" / EL CHIRINGUITOTV

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Jota Jordi en El Chiringuito: ""Hay una promesa del Barça directamente a Julián"

Jota Jordi sostiene que el Barcelona no habría renunciado al fichaje y que existe una promesa directa al jugador para volver a intentarlo en enero: "Hay una promesa del Barça directamente a Julián de que lo van a esperar el tiempo que haga falta y que a partir del 1 de enero volverán a ir a por él. Hay una promesa del Barça al Julián de que el 1 de enero empezamos otra vez". Más información