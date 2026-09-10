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Gabriel Jesus: "A por más"

Gabriel Jesus: "A por más"

Gabriel Jesus celebra su primer gol con el Barça / FC BARCELONA

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Gabriel Jesus: "A por más"

FC BARCELONA

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Gabriel Jesus debutó como blaugrana en la Champions. Llevaba un par de minutos sobre el césped cuando aprovechó un centro preciso de Lamine Yamal para peinarlo con inteligencia y pillería, y enviar el balón fuera del alcance del guardameta alemán, Tjark Ernst. El '9' paulista celebró su estreno realizador e igualó a Rivaldo en una histórica lista de goleadores brasileños en la Champions League Más información

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