Gabriel Jesus celebra su primer gol con el Barça / FC BARCELONA

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Gabriel Jesus: "A por más"

Gabriel Jesus debutó como blaugrana en la Champions. Llevaba un par de minutos sobre el césped cuando aprovechó un centro preciso de Lamine Yamal para peinarlo con inteligencia y pillería, y enviar el balón fuera del alcance del guardameta alemán, Tjark Ernst. El '9' paulista celebró su estreno realizador e igualó a Rivaldo en una histórica lista de goleadores brasileños en la Champions League Más información