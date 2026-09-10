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Deco explica la incorporación fallida de Bernardo Silva: "Quería venir al Barça, pero la cosa no ha ido adelante."

Deco explica la incorporación fallida de Bernardo Silva: "Quería venir al Barça, pero la cosa no ha ido adelante."

Deco explica en RAC1 la incorporación fallida de Bernardo Silva / RAC1

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Deco explica la incorporación fallida de Bernardo Silva: "Quería venir al Barça, pero la cosa no ha ido adelante."

RAC1

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Deco, director deportivo del FC Barcelona, ha repasado el mercado de fichajes estival en una entrevista concedida a Jordi Basté en 'El Món a RAC 1'. El portugués ha analizado las salidas, los fichajes y las incorporaciones fallidas, como la de Bernardo Silva. "Quería venir al Barça, pero la cosa no ha ido adelante. Nosotros tenemos unos parámetros y no era la posición que buscábamos. Además, fue por un tema económico y de minutos, él quería jugar. Si tiene percepciones distintas a las nuestras, no podemos hacer nada", ha desvelado Deco. Imágenes cedidas por RAC1 Más información

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