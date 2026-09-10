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Deco consideró como "un escándalo mundial" que Pedri y Raphinha no estén entre los candidatos al premio al Balón de Oro
Deco fue el protagonista en el programa 'El Món a RAC1', donde protagonizó una extensa entrevista comandada por Jordi Basté, en la que repasó la actualidad barcelonista. El director deportivo fue preguntado sobre el Balón de Oro, justo cuando en Madrid se ha iniciado una campaña a favor de Kylian Mbappé, y consideró que sería de justicia que el trofeo recayera en las manos de Lamine Yamal.