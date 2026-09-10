Deco aborda en 'El Món a Rac1' las acusaciones del Atlético de Madrid sobre el caso Julián Álvarez / RAC1

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Deco aborda las acusaciones del Atlético de Madrid sobre el caso Julián Álvarez

El director deportivo del FC Barcelona Deco de Souza concedió una entrevista al programa 'El Món a Rac1' dirigido por Jordi Basté y expresó por primera vez su postura sobre el caso Julián Álvarez, el culebrón del último mercado de verano en el que el club azulgrana intentó fichar al delantero argentino pero se encontró con una virulenta oposición por parte de los dirigentes del Atlético de Madrid, quienes únicamente aceptaban un traspaso a una entidad que no feura la barcelonista. Más información