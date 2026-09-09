Así ha sido narrado en directo el golazo de Raphinha desde el Camp Nou / Carrusel Deportivo

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"El 11 que juega de 9 y tiene una nota que es un 10": La locura de las radios con el gol de Raphinha

A solo unos minutos de haber empezado el partido del Barça contra el Feyenoord, Raphinha ha marcado un auténtico golazo donde ha conseguido evitar a dos jugadores del equipo contrario él solo y chutar a portería pasando por encima también del guardameta. Un gol que afirma que el FC Barcelona viene pisando fuerte este año Más información