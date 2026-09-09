Secciones

Es noticia
Barcelona - FeyenoordPSG - Slovan BratislavaLiverpool - AtléticoRodri ValenciaGabriel JesusAdeyemiPróximo partido BarcelonaMáximos goleadores ChampionsTenis femeninoClasificación Vuelta a España hoyEtapa 18 Vuelta a EspañaCasadóMarc MárquezGonzalo BernardosCarles PuyolLuis de la FuenteOutdoor
instagramlinkedin
Orgullo, la palabra que define lo que siente Flick al estar en el banquillo del Barça

Orgullo, la palabra que define lo que siente Flick al estar en el banquillo del Barça

Orgullo, la palabra que define lo que siente Flick al estar en el banquillo del Barça / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Orgullo, la palabra que define lo que siente Flick al estar en el banquillo del Barça

X

RRSS WhatsAppCopiar URL

Hansi Flick mostró en la rueda de prensa posterior al primer encuentro de Champions League mucho orgullo por formar parte del club blaugrana y ser líder en el banquillo. Después de la abultada goleada al Feyenoord y tras la racha de victorias del equipo culé, Flick no repara en elogios hacia su ambiente y la ciudad que lo ha acogido en estos últimos años.

TEMAS