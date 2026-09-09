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Orgullo, la palabra que define lo que siente Flick al estar en el banquillo del Barça
Hansi Flick mostró en la rueda de prensa posterior al primer encuentro de Champions League mucho orgullo por formar parte del club blaugrana y ser líder en el banquillo. Después de la abultada goleada al Feyenoord y tras la racha de victorias del equipo culé, Flick no repara en elogios hacia su ambiente y la ciudad que lo ha acogido en estos últimos años.