David Bernabeu

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Joan Laporta repasa la actualidad blaugrana antes de la comida de directivas

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, atendió a los medios antes de entrar en la comida con la directiva del Feyenoord previa al partido de Champions League de esta tarde. Laporta comenta la portada de Sport con los 16 nominados azulgrana. « Somos un club único en el mundo. La mayoría los formamos nosotros » Aviso al Madrid « ¿Mou y los árbitros? Nosotros a lo nuestro, el resto que hagan lo que quieran… mientras no se pasen de la raya » « Lamine es un genio, muy maduro y me encantan las declaraciones q hace. Os lo pasáis bien con él. Está a un nivel increible. Ojalá gane el balón de oro. Me encantaría » « La champions es el gran objetivo de la temporada. Pero también queremos la tercera liga, seguir siendo reyes de copa y ganar la scopa »