El FC Barcelona vende los terrenos en Can Rigalt por 30 millones de euros / Albert Guasch

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El FC Barcelona vende los terrenos en Can Rigalt por 30 millones de euros

El FC Barcelona ha cerrado la venta de sus terrenos en Can Rigalt, en L'Hospitalet de Llobregat, por 30 millones de euros. De ellos, 10 millones ya han sido abonados al club por parte de la inmobiliaria Metropolitan House BCN Residencial, S.L., la parte compradora, según consta en la memoria del ejercicio 2025-26 que debe ser aprobada por la Asamblea de Compromisarios de la entidad azulgrana el día 19 de este mes. Más información