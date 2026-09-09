El Barça se concentra para el gran sueño: a por la sexta Champions / David Bernabeu

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El Barça se concentra para el gran sueño: a por la sexta Champions

El FC Barcelona ya está concentrado para su estreno en la Champions League. En estas imágenes de David Bernabeu para SPORT, los jugadores azulgranas llegan en el autobús del club al hotel de concentración antes del duelo frente al Feyenoord en el Spotify Camp Nou. Hansi Flick ha convocado a 23 futbolistas, los mismos que viajaron a Valencia con la excepción de Eric Garcia, sancionado, para iniciar el asalto a uno de los grandes sueños de la temporada: conquistar la sexta Champions de la historia del Barça. El último futbolista en bajar del autobús fue Lamine Yamal, llamado a ser una de las grandes referencias azulgranas ante el Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst. Más información