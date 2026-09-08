David Bernabeu

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El Post Lamine, con David Bernabeu y Alejandro Segura: “Lamine sabía lo que ayer dijo Mbappé”

Alejandro Segura y David Bernabeu, analizan las palabras de Lamine Yamal y su respuesta al ruido generado alrededor del Barça y el Real Madrid. “Lamine sabía lo que ayer dijo Mbappé y le ha dejado claro el asunto: hoy en día, o corres o no le ganas a nadie”, explican que también destaca que el jugador azulgrana es consciente de que cualquier día en el que no presione será señalado. Además, interpreta la referencia de Lamine al estado de ánimo del Real Madrid como una respuesta cargada de ironía ante el que se prevé como “un año con mucho ruido”.