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Lamine Yamal, sobre el Balón de Oro: “No me voy a poner a suplicar nada”

Lamine Yamal analiza sus opciones de ganar el Balón de Oro después de una temporada excepcional con el Barça y la selección española. El joven futbolista se muestra orgulloso del año realizado y destaca los éxitos conseguidos: campeón del mundo y campeón de Liga. Yamal considera que tiene “muchas posibilidades” de conquistar el prestigioso premio, aunque asegura que no piensa suplicar nada y deja la decisión en manos de los votantes.