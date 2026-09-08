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Hansi Flick: “Quizá algunos jugadores no estén contentos, pero es normal”

Hansi Flick analiza la gestión de la plantilla y reconoce que algunos jugadores pueden no estar contentos con su situación. El técnico del Barça explica cómo toma las decisiones sobre el once inicial y asegura que su responsabilidad es elegir a los futbolistas que considera más adecuados para cada rival. Además, Flick pide a los jugadores que no están teniendo minutos que mantengan una actitud positiva y sigan apoyando al equipo y a sus compañeros.