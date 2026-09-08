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Arranca la Champions. Calor del bueno en la Ciutat Esportiva.

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35 minutos más tarde de lo previsto, salto Hansi Flick al Tito Vilanova. Departió con su ayudante, Arnau Blanco.

Hubo sesión de gimnasio y de video antes del entrenamiento y reparto de aguas.

El Barça debuta mañana ante el Feyenoord sin Eric, sancionado, y sin Frenkie ni Rooni, lesionados.

Trabaja Bisiwu, ya recuperado. Entre el belga y Fariñas, andaría el descarte para los 23. Más información

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