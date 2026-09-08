SPORT TV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Arranca la Champions. Calor del bueno en la Ciutat Esportiva.

35 minutos más tarde de lo previsto, salto Hansi Flick al Tito Vilanova. Departió con su ayudante, Arnau Blanco.

Hubo sesión de gimnasio y de video antes del entrenamiento y reparto de aguas.

El Barça debuta mañana ante el Feyenoord sin Eric, sancionado, y sin Frenkie ni Rooni, lesionados.

Trabaja Bisiwu, ya recuperado. Entre el belga y Fariñas, andaría el descarte para los 23. Más información