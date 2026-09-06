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Hansi Flick sobre la victoria en Mestalla: "Hemos jugado un partido cercano a la perfección"

Hansi Flick sobre la victoria en Mestalla: "Hemos jugado un partido cercano a la perfección"

Hansi Flick sobre la victoria en Mestalla: "Hemos jugado un partido cercano a la perfección" / LALIGA

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Hansi Flick sobre la victoria en Mestalla: "Hemos jugado un partido cercano a la perfección"

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Hansi Flick atendió a los medios tras vencer en Mestalla al Valencia CF por un total de 5 goles, sin que el equipo local fuera capaz de anotar ningún gol. Flick alabo el juego del equipo remarcado que fue un partido cercano a la perfección. Aún así, Flick ha dejado claro que nada es perfecto y que eso es bueno para buscar mejorar en cada partido sin encontrar el fin. "Si fuera perfecto, podríamos dejar de trabajar" bromeó el técnico alemán. Más información

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