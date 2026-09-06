Hansi Flick sobre Rodri: "Es un jugador increíbla tanto en el campo como en el vestuario" / LALIGA

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Hansi Flick sobre Rodri: "Es un jugador increíbla tanto en el campo como en el vestuario"

Hansi Flick atendió a los medios tras la gran victoria en Mestalla contra el Valencia CF. El técnico alemán elogió la figura de Rodri, dejando claro que es un grandísimo jugador que brilla tanto en el césped como en los vestuarios con el resto de compañeros. Flick también aprovechó para elogiar a Marc Bernal, el cual está haciendo un gran trabajo y que si toma la oportunidad podrá mejorar mucho más esta temporada.