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David Bernabeu avisa al madridismo tras el 0-5 del Barça: “Tómate la pastilla antes de ver el vídeo”

David Bernabeu avisa al madridismo tras el 0-5 del Barça: “Tómate la pastilla antes de ver el vídeo”

David Bernabeu avisa al madridismo tras el 0-5 del Barça: “Tómate la pastilla antes de ver el vídeo” / David Bernabeu

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David Bernabeu avisa al madridismo tras el 0-5 del Barça: “Tómate la pastilla antes de ver el vídeo”

David Bernabeu

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David Bernabeu analiza la contundente victoria del FC Barcelona por 0-5 ante el Valencia y vuelve a rendirse al nivel mostrado por el equipo de Hansi Flick. Para el periodista de SPORT, la superioridad azulgrana va mucho más allá del resultado: “El Barça juega a otro deporte”. Bernabeu considera incluso absurda la comparación con aquel Real Madrid de José Mourinho y lanza un mensaje muy gráfico: “Si eres madridista y ves este vídeo, tómate la pastilla”.

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