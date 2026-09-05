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¡Lamine no se entrena!

El Barça ya se entrena en la previa del encuentro ante el Valencia. La noticia es que no está Lamine. Tampoco participan en el entrenamiento ni Iu Martínez, canterano que había estado en las dos últimas sesiones, ni Bisiwu, que sufrió un golpe fuerte en la Copa Catalunya en el tobillo. Los que sí entrenan son Gabriel Jesus y Gavi, ambos ya participaron en la sesión del viernes. El interès de la lista de esta tarde estará en ver si debutan Gabriel Jesus y Livakovic, ya inscritos y con opciones de entrar Más información