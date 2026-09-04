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Hansi Flick ha llama a Iu Martínez para entrenar con el Barça

Hansi Flick ha llama a Iu Martínez para entrenar con el Barça

Hansi Flick ha llama a Iu Martínez para entrenar con el Barça / FC BARCELONA

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Hansi Flick ha llama a Iu Martínez para entrenar con el Barça

FC BARCELONA

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El equipo de Hansi Flick ha completado el penúltimo entrenamiento de la semana con la vista puesta en el próximo partido ante el Valencia. Sin Bisiwu estos días para completar los entrenamientos, Flick llamó este jueves para la sesión a Iu Martínez. Fue un entrenamiento con mucha carga a nivel físico y que terminó con simulacro de partido con equipos de 11 futbolistas.

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