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El Barça celebrará la asamblea ordinaria el 19 de septiembre y anuncia récord de ingresos

La junta directiva del FC Barcelona ha aprobado este jueves la convocatoria de la asamblea general ordinaria de socios para el sábado 19 de septiembre en la que anunciará un récord de ingresos, se votará sobre la ampliación del crédito para financiar el nuevo Spotify Camp Nou y la ratificación del cargo de algunos directivos. La asamblea se celebrará de forma telemática -sin coincidir con ningún partido en el estadio, pues el Barcelona jugará ese día como visitante contra el Sevilla a las 21:00 horas- y la mesa quedará constituida en el Auditori 1899, dentro de las instalaciones del Spotify Camp Nou.