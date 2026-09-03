Primer entrenamiento de Gabriel Jesus en la vuelta de Gavi / FC BARCELONA

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Primer entrenamiento de Gabriel Jesus en la vuelta de Gavi

El delantero brasileño Gabriel Jesus, el último fichaje del Barcelona en este mercado estival, se ha entrenado hoy por primera vez con el equipo de Hansi Flick, en una sesión en la que también ha participado el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' tras su lesión ante el Elche.Los azulgranas preparan el próximo compromiso ante el Valencia en Mestalla (16:15 CET) después de dos días de descanso, tras la victoria ante el Rayo Vallecano (5-2) y el liderato en el campeonato con pleno de victorias en tres jornadas.