La dirección deportiva y Hansi Flick analizarán en los próximos cuatro meses si es necesario reforzar la defensa / Jordi Gil

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La dirección deportiva y Hansi Flick analizarán en los próximos cuatro meses si es necesario reforzar la defensa

La puerta del fichaje de un central no está cerrada para el mercado de invierno. En estos cuatro meses hasta el próximo 1 de enero se evaluará si es necesario incorporar a otro futbolista en el eje. Cabe recordar que ha salido Álvaro Cortés rumbo al Amberes y no ha llegado ningún sustituto para el primer equipo. Más información