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La dirección deportiva y Hansi Flick analizarán en los próximos cuatro meses si es necesario reforzar la defensa

La dirección deportiva y Hansi Flick analizarán en los próximos cuatro meses si es necesario reforzar la defensa

La dirección deportiva y Hansi Flick analizarán en los próximos cuatro meses si es necesario reforzar la defensa / Jordi Gil

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La dirección deportiva y Hansi Flick analizarán en los próximos cuatro meses si es necesario reforzar la defensa

Jordi Gil

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La puerta del fichaje de un central no está cerrada para el mercado de invierno. En estos cuatro meses hasta el próximo 1 de enero se evaluará si es necesario incorporar a otro futbolista en el eje. Cabe recordar que ha salido Álvaro Cortés rumbo al Amberes y no ha llegado ningún sustituto para el primer equipo. Más información

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