Así fue la revisión médica de Gabriel Jesus / FC BARCELONA

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Así fue la revisión médica de Gabriel Jesus

El Barça ha hecho oficial el fichaje de Gabriel Jesus (29 años). El club azulgrana ha cerrado un acuerdo con el Arsenal por 10 millones de euros fijos más variables y el brasileño, pese a que inicialmente la fórmula era de dos años más otro opcional, firmará finalmente por temporadas. El delantero se convierte en una de las grandes sorpresas del mercado de verano de Deco. El jugador pasó la revisión médica con el Barça