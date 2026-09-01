Marc Casadó prefiere unirse al Bayer Leverkusen esta temporada / Ivan San Antonio

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Marc Casadó prefiere unirse al Bayer Leverkusen esta temporada

Marc Casadó valora mucho reencontrarse con su primer entrenador en el Barça, Carles Martínez, ahora entrenador del Bayer Leverkusen. Para Casadó, la posibilidad de reencontrarse con su primer entrenador en una nueva etapa de su carrera es uno de los principales argumentos de la propuesta del Leverkusen. El proyecto alemán le permitiría, además, disputar la Bundesliga y hacerlo bajo las órdenes de un técnico que conoce de primera mano sus características y su evolución desde que era niño.

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