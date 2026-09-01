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Lamine Yamal y su contundente respuesta por Julián Álvarez: "Se está viendo que gol no nos está faltando"

Lamine Yamal y su contundente respuesta por Julián Álvarez: "Se está viendo que gol no nos está faltando"

Lamine Yamal y su contundente respuesta por Julián Álvarez: "Se está viendo que gol no nos está faltando" / @partidazocope

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Lamine Yamal y su contundente respuesta por Julián Álvarez: "Se está viendo que gol no nos está faltando"

@partidazocope

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Lamine Yamal ha atendido a los medios y ha sido preguntado a pocas horas de que se cierre el mercado de fichajes por Julián Álvarez. La sorpresa ha sido directa y contundente: "Se está viendo que gol no nos está faltando". El jugador ha mostrado seguridad por su equipo, mostrándose muy contento por la plantilla que hay. Más información

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