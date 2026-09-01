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Hansi Flick sobre Gabriel Jesus: "Me ha soprendido la oportunidad de tenerlo"

Hansi Flick sobre Gabriel Jesus: "Me ha soprendido la oportunidad de tenerlo"

Hansi Flick sobre Gabriel Jesus: "Me ha soprendido la oportunidad de tenerlo" / LALIGA

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Hansi Flick sobre Gabriel Jesus: "Me ha soprendido la oportunidad de tenerlo"

LALIGA

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Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, atendió a los medios tras la gran victoria de su equipo contra el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou. Flick habló sobre el nuevo fichaje que realizó el FC Barcelona en el día de ayer, Gabriel Jesus. El técnico se ha mostrado sorprendido por su llegada pero a la vez muy alegre por todo lo que puede aportar al equipo.

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