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David Bernabeu: "Lamine ya ha puesto la directa. A este nivel, no le tose nadie"
David Bernabeu, periodista del diario SPORT, analiza la victoria del FC Barcelona frente al Rayo Vallecano en la tercera jornada liguera. El Barça vuelve a triunfar manteniendo la racha de victorias a pesar de haber encajado dos goles. Raphinha vuelve a triunfar como '9' del equipo y Lamine se reencuentra con el gol tras anotar el último al inicio del Mundial.