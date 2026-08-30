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Lamine Yamal lo da todo en el último entrenamiento del Barça antes de recibir al Rayo

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Atlas News

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Lamine Yamal lo da todo en el último entrenamiento del Barça antes de recibir al Rayo

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El FC Barcelona se ha entrenado este domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ultimar los detalles de cara al partido de Liga contra el Rayo Vallecano. Los de Hansi Flick preparan la tercera jornada del campeonato liguero pendiente de las últimas sensaciones físicas de la plantilla. Lamine Yamal ha sido uno de los protagonistas de la sesión, dándolo todo junto a sus compañeros antes del duelo liguero.

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