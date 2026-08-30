Flick y el mercado de fichajes: "Estoy contento, pero Deco sigue trabajando para fortalecer el equipo" / Atlas News

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Flick y el mercado de fichajes: "Estoy contento, pero Deco sigue trabajando para fortalecer el equipo"

A pocos días de que termine el mercado de fichajes, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este domingo que está "contento" con los mimbres que tiene, aunque ha explicado que Deco sigue trabajando hasta el último minuto "para ver si puede fortalecer un poco el equipo", pero que "no hay ninguna presión". En la rueda de prensa previa al choque con el Rayo Vallecano, el técnico culé ha hablado también de cuidar de la plantilla.