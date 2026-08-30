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¡El Barça salta al césped! Rodri vuelve con el grupo y Balde, pendiente de su futuro

El Barça de Hansi Flick ya está sobre el césped para completar una nueva sesión de entrenamiento. Rodri se ejercita con el grupo, mientras Gavi es la principal ausencia. También está Balde, cuyo futuro sigue en el aire en estas últimas horas de mercado. En la portería, Livakovic se entrena junto a Joan Garcia, con Tek y Eder Aller completando el grupo de guardametas. Más información