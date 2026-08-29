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Comienza la preparación para el Barça - Rayo

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La actividad no se detiene en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Este sábado por la mañana, el primer equipo del FC Barcelona se ha entrenado para empezar a preparar el compromiso liguero del próximo lunes 31 de agosto, en el que los culers se enfrentarán al Rayo Vallecano (21.30 horas) en el Spotify Camp Nou. La sesión ha comenzado a las 9.30 horas, en el Camp Tito Vilanova, y ha estado dirigida por un Hansi Flick que ha contado con todos los disponibles del primer equipo. Incluido Dominik Livaković, la última incorporación azulgrana, que ha llevado a cabo su segundo entrenamiento como jugador del Barça.