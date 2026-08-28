Rodri debutó con el Barça en la victoria ante el Athletic. / SPORT

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Rodri debutó con el Barça en la victoria ante el Athletic.

Con el marcador ajustado, Flick optó por regalar al Camp Nou uno de los momentos de la noche: el debut de Rodri, aclamado antes de entrar, junto a Olmo.Los aficionados que acudieron al estadio no tardaron en comprobar que Rodri es toda una presencia. Verle en directo impresiona: tiene porte de mediocentro clásico, con esa mezcla de elegancia —cabeza siempre arriba y camiseta por dentro— y envergadura.Su contribución dio equilibrio a un Barça que se definió por sus centrocampistas, con Rodri, Pedri, Fermín y Olmo como falso nueve. Más información