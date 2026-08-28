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Rodri debutó con el Barça en la victoria ante el Athletic.

Rodri debutó con el Barça en la victoria ante el Athletic.

Rodri debutó con el Barça en la victoria ante el Athletic. / SPORT

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Rodri debutó con el Barça en la victoria ante el Athletic.

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Con el marcador ajustado, Flick optó por regalar al Camp Nou uno de los momentos de la noche: el debut de Rodri, aclamado antes de entrar, junto a Olmo.Los aficionados que acudieron al estadio no tardaron en comprobar que Rodri es toda una presencia. Verle en directo impresiona: tiene porte de mediocentro clásico, con esa mezcla de elegancia —cabeza siempre arriba y camiseta por dentro— y envergadura.Su contribución dio equilibrio a un Barça que se definió por sus centrocampistas, con Rodri, Pedri, Fermín y Olmo como falso nueve. Más información

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