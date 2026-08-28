David Bernabeu: “El Barça de Hansi Flick habla en el campo” / David Bernabeu

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David Bernabeu: “El Barça de Hansi Flick habla en el campo”

David Bernabeu analiza la victoria del FC Barcelona por 2-0 ante el Athletic Club en el Spotify Camp Nou y el excelente arranque liguero del equipo de Hansi Flick. Para el periodista de SPORT, el Barça está mandando un mensaje muy claro desde el terreno de juego: “El Barça de Hansi Flick habla en el campo”.Después del 0-5 ante el Elche y del 2-0 frente al Athletic, el conjunto azulgrana suma dos victorias, siete goles a favor y ninguno en contra. Bernabeu destaca especialmente la actuación de Pau Cubarsí, Pedri, Raphinha y Lamine Yamal, a los que califica como auténticas superstars, y considera que el resultado incluso se quedó corto ante una gran actuación de Unai Simón.🗣️ “Es el mejor equipo de LaLiga y lo normal es que gane la tercera consecutiva”, sentencia David Bernabeu en su opinión postpartido.