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Así narró la radio el gol de Raphinha: El pase de Pedri es una locura y Raphinha culmina el golazo ante el Athletic

Así narró la radio el gol de Raphinha: El pase de Pedri es una locura y Raphinha culmina el golazo ante el Athletic

Así narró la radio el gol de Raphinha: El pase de Pedri es una locura y Raphinha culmina el golazo ante el Athletic / CARRUSEL DEPORTIVO

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Así narró la radio el gol de Raphinha: El pase de Pedri es una locura y Raphinha culmina el golazo ante el Athletic

CARRUSEL DEPORTIVO

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La narración radiofónica del gol de Raphinha ante el Athletic deja una jugada para repetir una y otra vez: pase filtrado espectacular de Pedri, Gordon dejando pasar el balón y el brasileño conduciendo hasta regatear a Unai Simón para marcar. Raphinha volvió a celebrarlo con el gesto de Spiderman, dedicado a su hijo Gael. Más información

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