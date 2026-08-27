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Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana: "Aplaudimos la decisión del FC Barcelona de no hacer el homenaje a la Selección Española"

Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana: "Aplaudimos la decisión del FC Barcelona de no hacer el homenaje a la Selección Española"

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Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana: "Aplaudimos la decisión del FC Barcelona de no hacer el homenaje a la Selección Española"

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Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, ha explicado que la ANC repartirá 10.000 esteladas a partir de las 19:30h en varios puntos alrededor del Camp Nou. A las 20:15 una marcha conjunta de la ANC, la Plataforma por la Selección Catalana y la Assemblea de Joves de Catalunya saldrá de los jardines Josep Munté y se dirigirá al Acceso 15. Más información

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